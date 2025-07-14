Американские фонды начали контролировать зерновой терминал в Одессе

Согласно информации Financial Times, контроль над зерновым терминалом «Олимпекс», расположенным в Одессе, перешел к американским инвестиционным фондам Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners.

Это стало возможным после того, как фонды выиграли международный арбитражный процесс против украинских предпринимателей, касающийся споров вокруг данного терминала, на сумму $150 млн, как отмечает издание.

Джон Паттон, партнер Argentem Creek Partners, заявил о планах возобновить работу терминала ориентировочно летом, хотя не исключил и возможности переноса запуска на сентябрь. Управление терминалом, по сведениям издания, будет осуществляться шведским предпринимателем Карлом Стуреном.

В январе 2023 года агентство УНИАН сообщало об аресте Высоким судом Англии активов владельцев GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих одесским зерновым терминалом, в связи с зерновыми махинациями. Данное решение было принято в рамках иска американских кредиторов Innovatus Capital Partners и Argentem Creek Partners, требовавших возмещения убытков на сумму более $118 млн.

Ранее сообщалось, что удар «Гераней» уничтожил командный пункт Одесского ТЦК.