Подземный штаб Одесского ТЦК на «Стальканате» стерт с лица земли
SHOT: удар «Гераней» уничтожил командный пункт Одесского ТЦК
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ВС РФ полностью уничтожили на территории завода «Стальканат» в Одессе командный пункт территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), пишет SHOT.
Отмечается, что ранее разведка выявила, что руководители ТЦК обустроили там штаб на нижних уровнях — этажах «−1» и «−2» промышленного корпуса. Ночным ударом с применением девяти ударных БПЛА «Герань-2» все помещения были разбиты.
По информации источника, в результате удара рухнули перекрытия, а коридоры завалило бетонными балками.
Ранее в разведсообщениях отмечалось, что этот подземный узел связи и управления служил ключевым пунктом координации сил украинской армии на юге страны. После точечного удара станция управления утратила работоспособность, а кластеры обрушений лишили личный состав возможности восстановить связь.
Ранее Mash сообщал, что около 6 тыс. солдат ВСУ могут попасть под атаку в районе Покровска.