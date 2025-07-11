Подземный штаб Одесского ТЦК на «Стальканате» стерт с лица земли

ВС РФ полностью уничтожили на территории завода «Стальканат» в Одессе командный пункт территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), пишет SHOT.

Отмечается, что ранее разведка выявила, что руководители ТЦК обустроили там штаб на нижних уровнях — этажах «−1» и «−2» промышленного корпуса. Ночным ударом с применением девяти ударных БПЛА «Герань-2» все помещения были разбиты.

По информации источника, в результате удара рухнули перекрытия, а коридоры завалило бетонными балками.

Ранее в разведсообщениях отмечалось, что этот подземный узел связи и управления служил ключевым пунктом координации сил украинской армии на юге страны. После точечного удара станция управления утратила работоспособность, а кластеры обрушений лишили личный состав возможности восстановить связь.

Ранее Mash сообщал, что около 6 тыс. солдат ВСУ могут попасть под атаку в районе Покровска.