Американские корпорации призвали Трампа успокоить финансовые рынки

Газета The Wall Street Journal сообщила , что руководители ряда американских корпораций обратились в Белый дом с просьбой унять волнение на финансовых рынках и объяснить политику президента Трампа в отношении вводимых тарифов.

Издание сообщает, что на встрече в Белом доме в понедельник, 10 марта, главы технологических компаний выразили Трампу свою тревогу по поводу новых пошлин, предупреждая о возможном ущербе для их отраслей.

Руководители компаний и лоббисты в панике звонили высокопоставленным чиновникам, включая главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, призывая администрацию успокоить рынки, предоставив более четкую стратегию по тарифам. Многие в бизнес-сообществе, отказавшись от идеи изменить курс президента, теперь просят Белый дом прояснить его позицию.

Издание также отмечает, что противоречивые заявления Трампа и его советников вызвали опасения у республиканцев относительно отсутствия у президента последовательного экономического плана.

Подход Трампа к пошлинам также встревожил экономических чиновников в его администрации, включая сотрудников Национального экономического совета, опасающихся падения фондового рынка и роста цен.

Несмотря на предупреждения экономических советников о рисках для рынка и роста экономики, Трамп остался непреклонен в своих намерениях.

Ранее сообщалось, что Трамп передумал вводить пошлины на металлы Канады всего через шесть часов после анонса.