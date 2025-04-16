Американский эксперт Браун предупредил о риске отказа от долларовой гегемонии

После «дня освобождения» американского лидера в начале текущего месяца индекс доллара упал более чем на 4%, поскольку инвесторы начали распродажу активов в Штатах. По словам американского эксперта Майкла Брауна, несмотря на то что Трамп утверждает, что доллар всегда будет являться «валютой выбора», все же имеется риск отказа от долларовой гегемонии. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что, хотя сегодня отсутствуют альтернативы доллару как резервной валюте, непоследовательная экономическая политика и резкие изменения в управлении Трампа вызывают беспокойство. Так, дедолларизация может стать реальностью.

Ранее сообщалось, что доллар начал терять свое влияние из-за массового отказа стран от валюты.