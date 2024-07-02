Американский суд снял запрет на экспорт СПГ, введенный ранее Байденом
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Суд Соединенных Штатов снял все ограничения на экспорт сжиженного природного газа, которые ввел Белый дом. Такое решение было вынесено окружным судом штата Луизиана. Об этом сообщили РИА Новости.
Ранее администрация Байдена ввела полный запрет на вывоз из США сжиженного природного газа. Теперь решением суда данный запрет был отменен.
«Суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», - постановил окружной суд штата Луизиана.
Данное решение стало следствием ходатайства, которое внесли сразу 16 американских штатов. Они опротестовали в юридическом порядке запрет со стороны Белого дома.
Ранее пресса сообщала, что запрет Байдена на экспорт СПГ нанес сильный удар по Украине. Одна из украинских компаний договорилась о поставках американского газа, и сразу вслед за этим вышел указ президента о прекращении любых решений, связанных с вывозом такого топлива за рубеж.