Американцы бросились массово скупать iPhone из-за решений Трампа

Bloomberg сообщает, что американцы массово бросились в магазины техники и скупают iPhone, так как опасаются повышения цен.

Обозреватели узнали о ситуации в магазинах из разных точек страны, как обстоят дела с продажами техники Apple. Как оказалось, население напугано торговой войной Трампа, а также повышением пошлин для Китая. Считают, что это неизбежно повысит цены на iPhone. При этом каждый покупатель интересовался этим вопросом у продавцов.

«Сотрудники из разных филиалов Apple по всей стране сообщили, что магазины были заполнены покупателями в выходные, и покупатели выразили обеспокоенность тем, что цены резко вырастут после введения пошлин», — говорится в статье.

Apple потеряла более полутриллиона долларов за два дня, а акции стали падать. Все на фоне решений Трампа повысить импортные пошлины на товары из Китая на 50%.

Ранее сообщалось, что пять самолетов с iPhone отправились из Индии в США из-за пошлин Трампа.