«Америкэн экспресс банк» лишили лицензии

С 13 августа «Америкэн экспресс банк» лишился права осуществлять банковские операции по решению Центробанка, сообщило РИА Новости.

Приказом от 13 августа Центробанк лишил ООО «Америкэн экспресс банк» лицензии на осуществление банковских операций. Организация занимала 300-е место в списке банков России по величине активов.

Банк лишили лицензии по собственному желанию единственного участника. В ЦБ было направлено соответствующее ходатайство.

Ранее сообщалось, что ФАС предложила торговым сетям самостоятельно ограничивать цены на бытовую технику.