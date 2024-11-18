Аналитик Антонов рассказал, насколько в РФ выросли цены на продукты в 2024 году

В 2024 году рост цен на продукты питания в России превысил 50%. Такими подсчетами поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передает «Лента.ру».

По его словам, основные факторы, способствующие этому росту, — ослабление рубля и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), создающие дополнительное инфляционное давление на рынок.

Антонов отметил, что в условиях текущей экономической ситуации в России маловероятно, что темпы роста цен снизятся существенно как в оставшуюся часть 2024 года, так и в 2025 году. По его мнению, особенно это заметно для людей, которые тратят значительную часть своих доходов на еду и товары первой необходимости.

При расчете официальной инфляции используется средняя потребительская корзина, однако реальные траты большинства россиян могут значительно отличаться от представленных данных. Это различие особенно актуально для семей с низкими доходами, для которых рост цен на продукты питания становится настоящим испытанием.

Министр экономики РФ Максим Решетников ранее сообщил о мерах, предпринимаемых правительством для борьбы с инфляцией и увеличением цен. Он отметил, что для принятия эффективных решений отраслевые ведомства ведут анализ спроса и предложения, чтобы выявить товары и услуги, цены на которые растут наиболее значительно в краткосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что в ЦБ РФ опровергли влияние большой распродажи на инфляцию.