В ЦБ РФ опровергли влияние большой распродажи на инфляцию

Центральный банк России опроверг мнение о том, что масштабная распродажа оказывает влияние на уровень инфляции в стране. Об этом со ссылкой на заявление регулятора сообщило «Известия».

В регуляторе отметили, что сезонные скидки затрагивают лишь уровень цен, но не сказываются на показателях инфляции ни в годовом, ни в месячном исчислении.

Крупнейшая распродажа в России началась 11 ноября. Этот период продлится до 29 ноября до «черной пятницы». Ожидается, что активность покупателей возрастет, как это уже произошло 13 ноября, когда потребители активно приобретали смартфоны, бытовую технику, мебель и одежду.

Ранее эксперты отметили заметное падение цен на iPhone 16 Pro. Отмечалось, что стоимость смартфонов на российском рынке упала на 40%.

Главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов накануне назвал товары, которые лучше всего покупать в «черную пятницу».