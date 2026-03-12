Аналитик дал прогноз курса рубля на ближайшие месяцы

Российский рубль в ближайшее время нащупал комфортную для себя гавань: по прогнозам старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, доллар будет держаться в районе 79–80,5 рубля. Нижний порог сейчас подпирают регулярные продажи валюты со стороны Центробанка и возможная активизация экспортеров, если нефть продолжит дорожать. А вот верхняя граница упирается в то, что Минфин притормозил с валютными интервенциями, да и доллар в мире чувствует себя довольно уверенно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

До конца марта эксперт ожидает легкую тенденцию к ослаблению рубля. Если внешний фон не преподнесет сюрпризов, а Минфин не включится в игру, курс может плавно сползти до 79,5–81,5 за доллар и до 91,5–94 за евро. Но есть важный нюанс: если доллар вдруг перешагнет отметку 81–82 рубля, это станет чувствительным ударом по инфляции. И тогда на заседании 20 марта Банк России может обратить на валютные качели самое пристальное внимание.

По его словам, если же заглянуть подальше, картина вырисовывается менее радужная. Консенсус-прогноз аналитиков, который сам ЦБ публикует в своих макроопросах, закладывает средний курс доллара в 85 рублей на 2026 год. Это значит, что рубль будет потихоньку смещаться к более слабым уровням. К концу следующего года, если бюджетное правило не изменят, а внешняя конъюнктура останется прежней, доллар может оказаться в диапазоне 84–88 рублей, а евро — 97–103.

Эксперт резюмировал, что пока рубль относительно стабилен и даже крепок, но долгосрочный тренд намекает, что расслабляться рано. Валютные горки еще дадут о себе знать, и главный вопрос — успеет ли ЦБ среагировать до того, как слабый рубль подтолкнет цены в магазинах к новому витку роста.

Ранее экономисты назвали дату перелома курса доллара.