Аналитик Голубовский пояснил, какое влияние окажет легализация криптовалют на импорт и экономику в условиях санкций

В России вступил в силу законопроект, дающий разрешение на применение криптовалют для расчетов за импортируемую продукцию. По словам эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, перевод на легальное положение криптовалютных расчетов и майнинга способен воздействовать и негативно, и положительно на экономику РФ. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он добавил, что подобный расклад дел может сделать более легким процесс импорта. В случае если регулирование скажется хорошо для бизнеса, то существует вероятность, что заграничные платежи станут наиболее доступными.

По мнению аналитика, в случае эффективности новых мер для бизнеса это может удешевить импорт, что окажет хорошее влияние на уровень инфляции.

Он подчеркнул, что Минфин России и Центробанк РФ до конца противодействовали легализации криптовалютных расчетов. При этом если в рамках межгосударственного неформального объединения наиболее динамично развивающихся крупных стран БРИКС будет разработана система расчетов, позволяющая восстановить межбанковские операции, власти будут способны сделать ограничение на применение криптовалют.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России могут появиться криптобиржи.