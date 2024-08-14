Министр финансов Силуанов: в России могут появиться криптобиржи

В стране могут разрешить создание легальных криптовалютных бирж. Об этом министр заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

В конце июля Государственная Дума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России. Теперь ее смогут свободно «добывать» юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр.

Спустя две недели стало известно, что Центробанк и Минфин начали обсуждение вопроса о создании криптобирж. Министр Антон Силуанов отметил, что решение пока не принято, но его могут подготовить к осенней сессии парламента. Для этого необходимо найти единую позицию.

Ранее сообщалось о том, что стоимость биткоина значительно выросла после сильного июльского падения.