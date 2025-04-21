Аналитик Королев спрогнозировал последствия введения лицензий на продажу сигарет

Идея Минфина России распространить практику выдачи лицензий, как в алкогольном сегменте, и на табачный рынок нашла поддержку в кабмине. По словам аналитика Максима Королева, введение лицензий на продажу сигарет и иной табачной продукции по аналогии с разрешениями на продажу алкоголя приведет к уменьшению сегмента легальной розничной торговли табаком, что спровоцирует рост нелегального рынка. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что указанное нововведение будет очередным ударом по добросовестной рознице, и для многих данный удар окажется весьма тяжелым. Так, лицензирование розничной торговли табаком неизбежно приведет к закрытию части точек, продающих табачную продукцию, по всей стране. К тому же лишиться лицензии можно будет даже за однократное нарушение, и возобновить ее получится только спустя год.

По мнению эксперта, если лицензии на продажу табака введут в том виде, в каком их предлагают сегодня, это будет новым шагом к усугублению ситуации с нелегальным оборотом никотинсодержащей продукции в России и в очередной раз ударит по законопослушной рознице.

Он подчеркнул, что остается надеяться на то, что в ходе обсуждения грядущих нововведений комитеты нижней платы парламента и ведомства скорректируют детали проекта, так как в текущей версии он выглядит «очень жестким».

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