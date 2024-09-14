Аналитик Ляшок напомнил о увеличении зарплат преподавателей вузов и медиков на 5,1% в октябре

С 1 октября 2024 года жалование в России преподавателей федеральных вузов подрастет на 5,1%. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Института прогнозирования и соцанализа РАНХиГС, экономист Виктор Ляшок.

По словам собеседника журналистов, только лишь преподавателями число категорий россиян в плане индексации зарплаты не ограничится. Однако под нее попадёт довольно ограниченное количество сотрудников. Это обусловлено тем, что большая часть образовательных и медицинских учреждений в России имеет не федеральный, а региональный статус.

«Увеличится на 5,1% зарплата медицинских работников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств». — отметил Ляшок.

Ранее экономист Проданова объяснила, как изменятся пенсии с 2025 года и кого из россиян ждет их двойная индексация.