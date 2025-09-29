Цены на золото поднялись и побили очередной исторический рекорд

На бирже в очередной раз подорожало золото. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на данные биржевых торгов.

По информации издания, в понедельник, 29 сентября, цены на золото при биржевых торгах превышали $3850 за тройскую унцию. Это стало очередным историческим рекордом. Подобная ситуация типична для 2025 года, поскольку с начала года цены на золото выросли практически в полтора раза.

Экономисты связывают подорожание золота с новыми пошлинами США, которые вводятся по инициативе Трампа. На этом фоне резко вырос спрос на драгметаллы со стороны Центробанков различных государств.

Ранее сообщалось, что Китай начал активные переговоры с другими странами о переводе их золотых запасов в хранилища Шанхайской биржи золота. Таким образом КНР пытается закрепиться в качестве нового мирового центра хранения золота.