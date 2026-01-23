Аналитик назвал категории товаров, которые могут подешеветь в 2026 году

В 2026 году в России возможно умеренное снижение цен на ряд товаров массового спроса, а также на отдельные сегменты недвижимости. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в комментарии « Газете.Ru ».

По его оценке, наибольшие предпосылки для удешевления сохраняются у импортных товаров широкого потребления, прежде всего бытовой техники. Ключевым фактором может стать валютная динамика: при более крепком рубле импортеры получат возможность пересматривать цены. Дополнительное давление на стоимость оказывает слабый потребительский спрос — при высоких процентных ставках покупатели чаще откладывают крупные покупки, а продавцы вынуждены снижать маржу, чтобы избежать накопления складских запасов.

Схожая ситуация может сложиться в сегменте одежды, обуви, товаров для дома и части косметики. Эти рынки отличаются высокой конкуренцией и чувствительностью к спросу, поэтому компании активно используют скидки, особенно на сезонные остатки.

Еще одной зоной потенциальной коррекции аналитик назвал вторичный рынок жилья в отдельных регионах. Речь идет прежде всего о типовых квартирах и объектах с низкой ликвидностью, где ожидания продавцов не совпадают с реальными возможностями покупателей. Дорогая ипотека и более строгие банковские требования усиливают переговорные позиции покупателей. При этом рынок новостроек, по оценке эксперта, менее склонен к снижению цен из-за жесткой структуры затрат застройщиков.

Кратковременные эпизоды удешевления возможны и на рынке отдельных продуктов питания с выраженной сезонностью — овощей, фруктов, сахара, яиц и курицы. Однако в годовом выражении эти колебания будут ограничены ростом издержек.

В то же время аналитик считает маловероятным снижение цен на услуги и товары, зависящие от тарифов и оплаты труда. В целом, по его прогнозу, в 2026 году дешеветь будут в основном высококонкурентные категории, тогда как в остальных сегментах рост цен лишь замедлится при снижении инфляции.

