Эксперты фитнес-индустрии бьют тревогу: маржинальность падает до 14%

Фитнес-клубы в России столкнулись с устойчивым снижением прибыльности. По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, маржинальность этого бизнеса ежегодно снижается в среднем на 2%. Сейчас ее уровень составляет около 14% по чистой прибыли, и эта тенденция вызывает серьезную озабоченность в отрасли. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что основная причина — высокая зависимость от человеческого фактора и условий работы инвесторов. Фитнес — это не только оборудование и залы, но и постоянная работа с клиентами, тренерами, арендодателями и поставщиками. Любые изменения в экономической ситуации, рост затрат или снижение платежеспособности аудитории сразу сказываются на финансовых результатах. При этом бизнес-модель многих клубов остается достаточно хрупкой, не позволяя быстро адаптироваться к новым вызовам.

Если тенденция сохранится, это может привести к постепенному сокращению числа игроков на рынке — особенно небольших и региональных клубов, которые работают с минимальной маржой. Тем не менее полного сворачивания деятельности в обозримом будущем не ожидается. Как подчеркивает Киселева, даже сниженная прибыль остается прибылью, и большинство операторов будут держаться до последнего, оптимизируя издержки и ища новые форматы привлечения клиентов.

По ее мнению, хотя фитнес-индустрия и не стоит на пороге массовых закрытий, ей предстоит период повышенной волатильности и поиска новых устойчивых моделей. Удержание текущего уровня маржинальности становится одной из ключевых задач для владельцев и управляющих сетей, а будущее развитие отрасли будет зависеть от ее способности адаптироваться к экономическим реалиям без потери качества услуг.

