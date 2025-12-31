Аналитики назвали цену самого бюджетного бутерброда на новогоднем столе

Эксперты из "Контур.Маркета" подсчитали специально для РИА Новости, что приготовление бутерброда со шпротами на праздничный стол в 2025 году будет стоить 30 рублей. Агентство публикует результаты маркетингового исследования.

Аналитики изучили 5,6 миллиона чеков на масло, хлеб и шпроты за ноябрь и декабрь уходящего 2025 года.

«Один бутерброд, состоящий из 10 грамм шпрот, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обойдется в среднем около 30 рублей», — выяснили маркетологи.

Эксперты подсчитали, что для приготовления этого блюда потребуется потратить 552 рубля на набор продуктов. Наиболее дорогостоящим ингредиентом является сливочное масло, цена которого составляет 283 рубля за упаковку весом 180 грамм. Шпроты в количестве 170 грамм можно купить в российских магазинах за 191 рубль, в то время как хлеб стоит 78 рублей.

