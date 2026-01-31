Аналитик оценил влияние новых экспортных ограничений на топливный рынок

Временный запрет на экспорт бензина не является инструментом прямого регулирования розничных цен и оказывает влияние на стоимость топлива лишь опосредованно. Такое мнение в беседе с « Лентой.ру » высказал бизнес-консультант и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Эксперт пояснил, что подобные внешнеторговые меры в первую очередь отражаются на оптовом сегменте рынка, поскольку меняют баланс спроса и предложения, а также ожидания участников торгов. По его оценке, именно оптовые котировки реагируют на такие решения быстрее и заметнее, тогда как в розничном сегменте эффект проявляется слабее.

Русяев отметил, что для конечных потребителей подобные меры чаще означают не снижение цен, а уменьшение вероятности их резкого роста. Он также указал, что даже при стабилизации оптового рынка стоимость топлива на автозаправках обычно не снижается автоматически. Это связано с высокой долей налогов и постоянных издержек в розничной цене, а также с инерционностью самого розничного сегмента, который реагирует на изменения с задержкой — от нескольких дней до недель.

По словам эксперта, особенно это характерно для независимых сетей АЗС, закупающих топливо на оптовом рынке партиями. В результате наиболее реалистичным эффектом от экспортных ограничений он назвал снижение ценовой волатильности и попытку удержать рост стоимости топлива в более плавных рамках, а не гарантированное удешевление бензина.

Русяев подчеркнул, что действующее постановление ни юридически, ни фактически не устанавливает розничные цены. По его оценке, мера может лишь снизить риски ускоренного роста стоимости топлива за счет стабилизации оптового рынка, однако не обязывает рынок к снижению цен на автозаправках, особенно с учетом сохранения возможности экспорта бензина для производителей.

