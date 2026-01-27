Автоэксперт объяснил парадокс: в России растет число автосалонов при падении продаж

На первый взгляд, статистика по российскому авторынку выглядит парадоксально: количество автосалонов растет, особенно в Сибири и на Урале, хотя продажи новых машин продолжают падать. Однако, как объясняет автожурналист и эксперт Егор Васильев в интервью Pravda.Ru, это не признак выздоровления рынка, а следствие его глубокой перестройки под влиянием новых игроков.

По его словам, основная причина бума открытия новых салонов — активная региональная экспансия китайских автопроизводителей. После ухода западных брендов образовавшиеся ниши стали стремительно занимать китайские компании, которые целенаправленно развивают дилерскую сеть в глубине страны. Особенно это заметно за Уралом, где раньше наблюдался явный дефицит официальных представительств. Таким образом, рост точек продаж — это не ответ на спрос, а, скорее, попытка его создать и закрепиться на перспективных, еще не освоенных территориях.

Автоэксперт добавил, что эта стратегия позволяет китайским брендам компенсировать общее падение рынка за счет расширения географии присутствия и использования собственных финансовых инструментов для кредитования покупателей. В результате мы наблюдаем не восстановление прежней модели рынка, а ее трансформацию, где двигателем изменений выступает один мощный внешний игрок.

По его мнению, все же в этой ситуации есть и предпосылки для осторожного оптимизма. Так, за годы спада в стране сформировался значительный отложенный спрос. Многие потребители, откладывавшие покупку, постепенно возвращаются на рынок. Этот процесс, подстегиваемый доступными кредитными программами и активностью китайских производителей, может дать импульс для постепенной стабилизации.

