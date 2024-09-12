Аналитик Парфентьев назвал российские аналоги уходящих Google, Figma и Zoom

С сегодняшнего дня жизнь жителей РФ меняется кардинально — из страны «уходят» сразу несколько десятков популярных зарубежных сервисов. Все по вине очередной порции американских санкций, запрещающих предоставлять услуги в сфере ПО и IT. Аналитик Урван Парфентьев рассказал, смогут ли отечественные разработчики предложить конкурентоспособные решения. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, подобные санкции выглядят смешными, поскольку никакого отношения к военным действиям не имеют.

Эксперт подчеркнул, что в плане импортозамещения ушедшего ПО и других IT-продуктов, которых лишились отечественные пользователи все под контролем. В данном случае можно привести в пример главный продукт Google – YouTube - сейчас активно идет миграция на отечественные площадки.

Ранее Google обязали заплатить €2,4 млрд за нарушения правил конкуренции в Евросоюзе.