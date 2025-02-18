Google задолжал нашей стране сумму, превышающую массу Земли в 80 млн раз. Общая сумма штрафов за блокировку отечественных каналов на YouTube превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Тем не менее перспективы взыскания этой задолженности остаются туманными. По словам аналитика Урвана Парфентьева, в этом случае не все так просто. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что исполнительное производство может быть закончено, если существует имущество, на которое может быть обращено взыскание. Google Russia находится в стадии банкротства или уже было признано банкротом, то есть не осталось даже юридического лица в России. Поэтому вероятность на исполнение гражданского судебного решения в юрисдикции США практически нулевая.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация ставит под сомнение саму возможность взыскания штрафа. Так, если Google пожелает в будущем вернуться в юрисдикцию России снова, создав тем самым юридическое лицо, то каким-то образом вопрос с возникшей задолженностью станет решаться.

Он подчеркнул, что, несмотря на астрономическую сумму штрафов, перспективы их реального взыскания крайне туманны.

Ранее в Госдуме назвали причины нежелательности отказа от YouTube.