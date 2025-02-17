Некоторые западные бренды могут вернуться в нашу страну в связи с возможным потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаила Делягина, тем не менее далеко не каждая американская или европейская корпорация будет удостоена чести вновь работать в России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в отечественной экономике имеются сферы, не наладившие полноценную работу. Они не смогли, несмотря на все усилия, заполнить ниши, ранее занимаемые зарубежными компаниями. Ярким примером можно назвать YouTube. Хотя он в целом никуда не ушел из нашей страны, однако заменить его ничем так и не смогли.

По мнению парламентария, такие компании должны продолжать свою работу в России. В список организаций, чей успех в конкретной области не смогли повторить отечественные разработчики, можно включить также AutoCAD. При этом авторынок РФ, заполненный сегодня китайским транспортом, также нуждается в пополнении, поскольку китайские автомобили ужасны в эксплуатации.

Он подчеркнул, что при этом просто так зарубежные компании не могут вернуться в РФ. Так, они обязаны для начала заплатить компенсацию гражданам РФ за то, что вызвали неудобства, отказав в праве пользоваться их услугами или продуктами. В случае если данные условия не будут соблюдены, то путь в нашу страну подобным компаниям стоит ограничить.

Ранее суд Москвы наложил штраф на Google за инструкцию по сдаче в плен военных РФ.