Аналитик Пестов пояснил причины страха россиян относительно заморозки вкладов

По словам аналитика Ильи Пестова, жителям нашей страны не следует переживать по поводу того, что банки могут забрать вклады населения, так как подобное безумие подорвет доверие к банковской системе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что опасения граждан РФ связаны с эпохой 90-х годов прошлого века, которые можно назвать четырьмя словами «дефолт, деноминация, девальвация, МММ». При этом Россия 90-х и нынешняя Россия – это две разных страны.

По мнению эксперта, изымать деньги жителей нашей страны из банков нет смысла, в крайнем случае их тоже можно напечатать, поскольку Банк России национализирован. В целом же нет ни одного рационального повода, причины замораживать вклады.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отверг идею заморозки вкладов как угрожающую банковской системе.