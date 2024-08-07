Аналитик по золоту Ньювенхейс пояснил, зачем Центробанк Китая втайне скупает золото в Лондоне

По словам аналитика по золоту, специализирующегося на Китае, Яна Ньювенхейса, Центральный банк КНР втайне скупает золото, несмотря на заверения в обратном, из-за опасений обесценивания доллара. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что предложение золота на китайском рынке золота превышает спрос, и косвенные доказательства привели его к выводу, что излишки золота составляют не менее 400 тонн. В итоге данные излишки на китайском рынке золота не были куплены НБК через Шанхайскую биржу, а импортированы в слитках по 400 унций из Великобритании и тайно закуплены Народным банком Китая.

По мнению аналитика, когда банки отправляют золото из Великобритании, оно становится неденежными слитками, а по прибытию в Поднебесную золото монетизируется и помещается в хранилища китайского Центробанка, что дает возможность занижать данные о покупках золота, чтобы охладить рынки и продолжать добавлять золото в свои резервы по более низким ценам.

Он подчеркнул, что у Пекина отсутствуют причины прекращать покупать золото на фоне необходимости диверсифицировать свои валютные резервы.

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