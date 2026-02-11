Аналитик пояснил, почему запретить криптовалютные расчеты с Россией технически невозможно

Еврокомиссия объявила о намерении запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы перекрыть Москве каналы обхода финансовых санкций. Однако, по мнению финансового аналитика Михаила Беляева, этот шаг изначально обречен на провал. Дело в том, что операции с цифровыми активами находятся вне зоны контроля официальных регуляторов и традиционной банковской системы, что делает их фактически неуязвимыми для прямых запретов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что санкционная политика Запада последовательно пытается ограничить любые возможности России проводить международные расчеты. Как поясняет Беляев, эти меры призваны нанести удар по экономике, но каждый раз находятся альтернативные пути. Раньше это были расчеты в долларах и евро в обход ограничений, сегодня таким инструментом становится криптовалюта. Ее главная особенность — отсутствие единого регулирующего центра и децентрализованная природа. Не существует организации, которая могла бы по требованию Еврокомиссии разом заблокировать все нужные кошельки или транзакции.

По мнению эксперта, заявленный запрет носит скорее декларативный характер. В глобальном масштабе полностью остановить криптовалютные потоки невозможно физически, и это понимают сами инициаторы санкций. Итогом подобных ограничений становится не изоляция российской экономики, а дальнейшая трансформация платежных маршрутов: отказ от доллара, переход в национальные валюты и уход в децентрализованные цифровые активы, где санкции просто перестают работать по определению.

Ранее сообщалось, что российские следователи получили законное право забирать криптоактивы в доход государства.