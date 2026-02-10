Цифровой конфискат: российские следователи получили законное право забирать криптоактивы в доход государства

Нижняя палата российского парламента утвердила в окончательном чтении законопроект, который вводит механизмы ареста и принудительного изъятия цифровых активов у участников уголовного судопроизводства. Новые нормы вносят изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, фактически приравнивая виртуальные монеты к физическому имуществу при расследовании преступлений. Об этом сообщает «РБК».

Принятый документ детально описывает полномочия следователей по работе с криптоактивами. В зависимости от ситуации правоохранительные органы могут изымать материальные носители, такие как серверы, персональные компьютеры и аппаратные кошельки, либо инициировать перевод средств на специализированные государственные счета. Закон закрепляет четкую правовую базу для блокировки доступа к накоплениям подозреваемых в целях обеспечения гражданских исков или последующей передачи активов государству в случае вынесения обвинительного приговора.

Прежде неопределенный статус цифровых валют создавал трудности при оценке ущерба и поиске скрытых капиталов, полученных преступным путем. Теперь механизм наложения ареста на криптокошельки стал аналогичен блокировке банковских вкладов. Ожидается, что реализация закона позволит значительно повысить эффективность борьбы с киберпреступностью, коррупцией и финансированием незаконной деятельности через анонимные платежные инструменты.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил россиян о новых рисках, связанных с попыткой найти альтернативу низкодоходным банковским депозитам.