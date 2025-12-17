Аналитик предсказал долгосрочный рост цен на электронику во всем мире

Эпоха, когда каждый год можно было купить более мощный и доступный гаджет, похоже, осталась в прошлом. Ведущий аналитик Эльдар Муртазин прогнозирует устойчивую тенденцию: смартфоны, ноутбуки и компьютеры в ближайшие годы будут только дорожать. В российских магазинах это уже заметно — цены на ноутбуки уже подскочили примерно на 10%, а после Нового года ожидается новый виток подорожания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, корень проблемы лежит в цепочке поставок ключевых комплектующих, а главным «узким местом» стала оперативная память. Спрос на нее взлетел до небес из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Крупные IT-гиганты скупают огромные объемы памяти для обучения нейросетей в своих дата-центрах, создав глобальный дефицит. Вслед за «оперативкой» волна подорожания накрыла видеокарты, SSD-накопители и жесткие диски, ведь все эти компоненты напрямую зависят от тех же производственных мощностей и рыночных балансов.

Как отмечает эксперт, рост цен уже не остановить — он затронет и бюджетный сегмент, где ноутбуки за 20-22 тыс. рублей скоро перешагнут планку в 30 тыс. рублей, и более дорогие устройства. Это общемировая тенденция, и ее не исправить ни локальными мерами, ни ожиданием скорой стабилизации.

По его мнению, стратегия покупки электроники «впрок» теряет смысл. Покупать стоит лишь то, что действительно необходимо здесь и сейчас. На смену эре доступных технологий приходит новая реальность, где электроника будет рассматриваться не как быстро обновляемый расходник, а как долгосрочная и серьезная инвестиция, стоимость которой будет только расти.

