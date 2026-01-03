Аналитик рассказал, при каких условиях квартиры могут подешеветь

В 2026 году у россиян может появиться больше возможностей для приобретения жилья на выгодных условиях. Такой вывод сделал аналитик рынка недвижимости и инвестиционный эксперт Артем Цогоев в подкасте, посвященном вопросам жилой недвижимости. С содержанием интервью ознакомилась « Газета.Ru ».

Эксперт отметил, что в последние годы ключевую роль на рынке играет программа семейной ипотеки. По его оценке, именно она остается основным фактором спроса, а дальнейшая динамика цен напрямую зависит от сохранения или корректировки государственных льгот.

Цогоев указал, что возможные изменения условий семейной ипотеки, вступающие в силу с февраля, способны сократить число потенциальных покупателей. Это, в свою очередь, может создать сложности для девелоперов и привести к появлению скидок уже во втором квартале года. При этом в краткосрочном периоде такие меры могут вызвать всплеск интереса к сделкам и временный рост цен, однако позже рынок рискует столкнуться с падением продаж.

По оценке аналитика, из-за неопределенности в вопросе господдержки делать точные прогнозы по стоимости жилья к середине 2026 года затруднительно. Итоговая ситуация будет зависеть от решений властей, уровня ключевой ставки и поведения покупателей.

Эксперт также обратил внимание, что в неблагоприятных рыночных условиях скидки на жилье могут достигать 15–20%. При снижении ключевой ставки часть средств с депозитов может вернуться на рынок недвижимости, что смягчит ситуацию. В противном случае застройщикам придется активнее стимулировать спрос. В Москве, по его мнению, наибольший потенциал для снижения цен будет у жилья бизнес-класса, тогда как комфорт- и премиум-сегменты сохранят относительную устойчивость.

Кроме того, Цогоев подчеркнул, что активное государственное участие временно сдерживает естественные рыночные циклы. По его прогнозу, заметное снижение цен возможно лишь после полного завершения программ поддержки, которые, согласно текущим планам, могут действовать до 2030 года. После этого рынок, вероятно, войдет в фазу коррекции.

Ранее стало известно, что ключевая ставка может опуститься до до 9-10% к концу года.