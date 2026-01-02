В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке на 2026 год

Ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России может продолжиться ускоренными темпами и привести к значительному ее падению к декабрю. Такой прогноз в интервью РИА Новости озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению депутата, тенденция к смягчению монетарной политики, наблюдаемая последние пять заседаний совета директоров ЦБ, не только сохранится, но и станет более решительной. Аксаков полагает, что первое снижение в новом году может произойти уже на февральском заседании — на 0,5 процентного пункта. В марте, как ожидается, регулятор сделает более значительный шаг, уменьшив ставку на 1-1,5 пункта.

«Но все-таки жесткая политика ЦБ, на мой взгляд, позволит Центральному банку снизить ключевую ставку на заседании в феврале, несмотря на повышение налогов», — уточнил депутат.

Основой для такого сценария, по словам парламентария, являются продолжающиеся дезинфляционные процессы. Инфляция, по предварительным данным, демонстрирует более низкие показатели, чем прогнозировалось ранее. Аксаков считает, что жесткая политика Центробанка в предыдущий период создала задел для дальнейшего смягчения. Его финальный прогноз предполагает, что к концу 2026 года ключевая ставка может достичь уровня 9-10% годовых, что станет существенным изменением для кредитного рынка и экономики в целом.

Высокая ключевая ставка делает кредиты для людей и бизнеса дорогими, а вклады — выгодными: это заставляет нас меньше тратить и больше копить, что в итоге сбивает спрос и затормаживает рост цен (инфляцию). Для простых граждан высокая ставка означает тяжелую ипотеку и дорогие займы на покупку техники, но зато позволяет быстрее приумножить сбережения на депозитах. И наоборот: низкая ставка делает кредиты доступными, подстегивая покупки и развитие бизнеса, но если «дешевых» денег в экономике становится слишком много, цены на полках магазинов начинают расти быстрее, чем наши зарплаты. От ставки напрямую зависит, сколько будет переплата банку за новый телефон или квартиру.

