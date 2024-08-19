Аналитик Репченко пояснил рекорд по ипотечным кредитам в Москве

По данным управления Росреестра по Москве, с начала года в столице зарегистрировано около 50 тыс. ипотечных сделок на покупку недвижимости в новостройках, что является абсолютным рекордом для Москвы. Так, с января по июль ипотеку брали под 60% договоров долевого участия, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 55%, а в 2022 году — 49%. Аналитик Олег Репченко дал оценку данному рекорду. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его словам, отмеченные Росреестром рекорды являются отражением не сегодняшнего рынка, а вчерашнего.

Эксперт подчеркнул, что это своего рода накопительный эффект с того периода, когда еще действовала льготная ипотека и прежние условия семейной ипотеки, особенно завершающего их периода.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 8% перестала действовать с 1 июля.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил, что решить жилищный вопрос сегодня проще в отличие от прежних времен.