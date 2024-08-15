Депутат Нилов считает, что решить жилищный вопрос сегодня проще в отличие от прежних времен

Окончание неадресной программы льготной ипотеки на новостройки и повышение ключевой ставки Центробанка РФ привели к тому, что ипотека для многих жителей РФ стала почти недоступна – ежемесячные платежи при кредите под 20% и больше могут достигать 150 тыс. рублей. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, если брать в расчет оставшиеся льготные ипотечные программы и меры соцподдержки со стороны государства, то станет ясно, что на сегодняшний день решить жилищный вопрос гражданам проще, чем это было раньше. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что несмотря на то, что неадресная программа по ипотеке на первичное жилье завершилась, в России продолжает действовать ряд иных ипотечных льгот: арктическая, дальневосточная, семейная ипотеки, IT-ипотека, а также ипотека в новых регионах РФ.

По мнению парламентария, ипотечные программы себя зарекомендовали. Льготные программы, запущенные ранее без достаточных ограничений, дали возможность многим сделать деньги из воздуха и тем самым раскочегарить рынок жилья, на фоне этого необоснованно выросла стоимость. Из-за этого и был введен ряд ограничений на этот счет.

Он уточнил, что также в стране реализуются некоторые меры по соцпомощи: выплаты соцподдержки миллионам семей, налоговый вычет, индексация пенсий для работающих и неработающих пенсионеров и прочее. Все они подкрепляются прямыми расходами из бюджета.

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