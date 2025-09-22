Аналитик РЭУ дал прогноз по курсу рубля на осень

Эксперт предупреждает, что недавнее укрепление российской валюты, вызванное осторожным решением ЦБ и благоприятной сырьевой конъюнктурой, скоро сменится периодом ослабления. Уже в октябре на рубль начнут давить более долгосрочные негативные факторы, что приведет к высокой волатильности. Об этом пишет агентство Прайм .

Решение Банка России понизить ключевую ставку на один процентный пункт, а не на два, как предполагало большинство аналитиков, стало неожиданностью и оказало поддержку национальной валюте. Позитивную роль также сыграла перемена ситуации на сырьевых рынках. Как отмечают эксперты, в последнее время наметилась стабилизация в экспортных доходах благодаря уверенным ценам на энергоносители и постепенному формированию альтернативных логистических маршрутов.

Однако этот благоприятный период будет недолгим. С приходом октября в силу вступят более фундаментальные и устойчивые негативные тенденции. В их числе — сохраняющиеся структурные проблемы в экономике, высокий уровень инфляции и геополитическая неопределенность. К этим вызовам добавятся сезонные факторы: традиционно растущий осенью спрос на иностранную валюту со стороны компаний-импортеров, а также активное обсуждение депутатами параметров будущего трехлетнего бюджета.

На этом фоне финансовые рынки ожидает повышенная волатильность, а курс доллара, по прогнозам, будет колебаться в широком диапазоне — от 90 до 105 рублей. Направление его движения будет напрямую зависеть от трех ключевых факторов: объемов экспортной выручки, результативности мер валютного контроля со стороны регулятора и общего вектора внешнеполитических событий.

