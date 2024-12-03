Аналитик Савельев пояснил, почему рыба и икра продолжат дорожать

Стоимость рыбы и икры в нашей стране продолжает стремительно расти. Удорожание продолжится и дальше с учетом традиционного подъема спроса на рыбу и икру в преддверии Нового года. По словам эксперта по рыболовству Александра Савельева, текущее подорожание рыбной продукции в стране также связано и с высокой степенью закредитованности всей рыболовецкой отрасли, а также с необходимостью платить за пользование рыбопромысловыми участками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что из-за катастрофической закредитованности рыбной отрасли в объеме свыше триллиона рублей, ситуация со стоимостью станет лишь усугубляться – они будут расти. В целом отрасль направилась в пике, поэтому для выхода из нее следует искать средства, а одним из наиболее эффективных методов является увеличение цены.

По мнению аналитика, при этом на фоне рекордно низкой путины лососей добавилось то, что владельцам рыбопромысловых участков предстоит заплатить свыше 200 млрд рублей за пролонгацию пользования ими, что также объясняет закредитованность, что довольно проблематично.

Ранее в Рыбном союзе уверили в отсутствии подорожания субпродуктов до Нового года.