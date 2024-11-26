В Рыбном союзе уверили в отсутствии подорожания субпродуктов до Нового года

По информации Рыбного союза, стоимость рыбной продукции в магазинах страны сохранятся на прежнем уровне до конца текущего года, а по ряду позиций и вовсе ожидаются предновогодние скидки. Об этом сообщает Life.ru.

Кроме того, в организации опровергли популярные мифы о «вреде» некоторой продукции. Так, в крабовых палочках нет ничего плохого, они всего лишь состоят из фарша минтая — богатого источника белка, которому при желании можно придать любой вкус. Имитация икры и структурированная икра тоже являются качественными и безопасными аналогами оригинала.

Ранее экономист Суворова заявила, что красная икра в России подорожает на Новый год до 13 тыс. руб.