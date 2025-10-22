Аналитик спрогнозировал изменение цен на продукты в ближайшие месяцы

Осенний рост цен на основные продукты питания в России отражает сезонные тенденции и климатические особенности текущего года. Согласно данным Росстата, наиболее заметно подорожали курица, яйца и овощи, что аналитики связывают с комплексом экономических и природных факторов. Ведущий финансовый аналитик Данил Ковалев поясняет, что наблюдаемое повышение цен соответствует традиционной осенней динамике. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, увеличение стоимости кормов, рост транспортных тарифов и сезонное сокращение предложения отечественной продукции закономерно влияют на конечные цены в магазинах. Особенно заметно это проявилось в овощном сегменте, где весенние погодные аномалии привели к снижению урожая картофеля, огурцов и томатов, вызвав рост цен на 3% и увеличив зависимость от белорусских поставок.

Эксперт добавил, что на фоне общего роста потребительских цен отдельные категории демонстрируют противоположную динамику. Сливочное масло подешевело на 2,5% из-за превышения предложения над спросом, а рекордный вылов красной рыбы спровоцировал обвал цен на форель и семгу на 15%. Однако основные белковые продукты продолжают дорожать: яйца выросли в цене на 5% из-за логистических сложностей, а курица подорожала на 1,5% вследствие 70-го увеличения стоимости кормов.

По его мнению, следует адаптировать потребительское поведение к текущим условиям. Эффективное планирование покупок с составлением списка, использование программ лояльности, сравнение цен за единицу веса и преимущественная покупка сезонных товаров позволяют смягчить влияние инфляции на семейный бюджет. Специалисты прогнозируют, что весенний период принесет естественное снижение цен, однако до этого момента рациональный подход к шопингу остается наиболее действенным инструментом экономии.

Ранее сообщалось, что в 2025 году новогодний стол выйдет дороже на 15-18%.