Аналитик Васильев спрогнозировал падение доллара летом до 60—70 рублей

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, в интервью «Газете.Ru» высказал своё видение будущего курса валютной корзины, в том числе соотношения рубля и доллара.

В статье упоминается, что, по мнению источника, при условии благоприятного развития геополитической ситуации в ближайшем будущем стоимость доллара может опуститься до 60–70 рублей. Кроме того, Васильев предполагает, что в этот период могут вырасти цены на российские акции и облигации.

«Любые улучшения в геополитической ситуации приведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Возрастут ожидания смягчения санкций и притока иностранного капитала на российский рынок», — отметил экономист.

Специалист не стал отрицать, что при неблагоприятном развитии геополитической обстановки курс доллара может достичь отметки 90–100 рублей в летний период.

Ранее экономист Литвиненко спрогнозировала рост курса доллара до 93 рублей к июню.