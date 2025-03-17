Аналитик Зварич назвал россиянам выгодное время для закрытия коротких вкладов

Финансовые организации в последнее время стали активно ужесточать условия по вкладам. Однако, по мнению главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, пока что лучше всего размещать средства на краткосрочных депозитах. Об этом эксперт поведал в беседе с агентством «Прайм».

По его мнению, вкладчики стали отдавать предпочтение долгосрочным депозитам из-за опасений потерять доход в случае ухудшения условий. Они стремятся зафиксировать выгодные условия на длительный период.

Тем не менее вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики все еще существует, поэтому с закрытием краткосрочных депозитов лучше повременить.

«Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки», — отметил Зварич.

Подобная ситуация может возникнуть в конце второго или начале третьего квартала нынешнего года, заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты.