ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Еще на полгода, то есть до 9 сентября 2025, Банк России принял решение о продлении ограничений на снятие наличной иностранной валюты.

Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что такое решение о сохранении ограничений по наличной валюте связано с санкциями, которые фактически ставят запрет на приобретение наличной валюты западных стран.

Для тех, у кого валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие денег в сумме остатка денежных средств сохраняется, но сумма не должна превышать $10 тыс. или же эквивалентной суммы в евро, но если ранее эта возможность не была реализована. Остальные же средства можно получить в рублях. Для банков также сохранен запрет о взятии комиссии при выдаче валюты со вкладов или счетов.

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