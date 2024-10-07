Аналитик Зварич объяснил, почему банки предлагают россиянам щедрые вклады

Российские банки стали предлагать россиянам вклады под 20% годовых. О том, с чем связана такая щедрость, в интервью агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

По словам эксперта, политика кредитных учреждений зависит от оценки траектории ключевой ставки в перспективе и собственной потребности в заемных деньгах клиентов.

Банки закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ, так и ожидания смягчения ДКП, пояснил Зварич.

Если инфляция будет расти, то прогнозы по ключевой ставки снова изменятся, поэтому условия по вкладам могут стать еще более выгодными для россиян, резюмирован собеседник издания.

Ранее экономист Ракша заявил, что российский рынок замер в ожидании повышения ключевой ставки Центробанка.