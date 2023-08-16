Аналитики назвали самые высокооплачиваемые отрасли для российских пенсионеров

На самый высокий заработок пенсионеры в России могут рассчитывать, работая в строительстве и недвижимости. Об этом свидетельствуют исследования рекрутинговых сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», их аналитику приводит РИА Новости.

Согласно полученным данным, в сферах строительства и недвижимости пенсионерам предлагается заработная плата в размере 88 тыс рублей в среднем. Агропром и производство позволяют пенсионерам получать порядка 70 тыс.

«Самые высокие зарплаты для кандидатов старшего возраста предлагают в сфере строительства и недвижимости — 88 тысяч рублей. Доход в 70 тысяч рублей доступен соискателям, которые ищут работу в сфере производства и агропрома», — приводит данные исследования РИА Новости.

Что касается тех сфер деятельности, где работодателями не требуются, профобразование, опыт работы или специальные навыки (офисные службы, бизнес-услуги, красота и здоровье), пожилым россиянам готовы платить в районе 45 тыс рублей, отмечают аналитики рекрутинговых сервисов.

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