Маркетологи подсчитали цену бутерброда с черной икрой в России

К новогодним праздникам 2025 года цена одного бутерброда с черной икрой составит 656 рублей, выяснили аналитики «Контур.Маркета» для новостного агентства РИА Новости.

Маркетологи изучили 1,7 миллиона чеков на икру и 5,6 миллиона чеков на масло и хлеб, чтобы определить ценовую политику рыбный деликатес премиум-класса в ноябре и декабре 2025 года.

«Один бутерброд, состоящий из 10 грамм черной икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, в среднем стоит около 656 рублей», — выяснили аналитики.

Согласно исследованиям специалистов, стоимость набора продуктов для бутерброда в торговой точке составит 13 023 рубля. Наиболее дорогим компонентом станет икра, цена за 200 граммов которой в среднем по России составляет 12 662 рубля. Сливочное масло (180 граммов) будет стоить 283 рубля, а хлеб — 78 рублей.

