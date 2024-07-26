Аналитики предрекли ключевой ставке повышение до 18%

Российский Центробанк повысит ключевую ставку в пятницу, 26 июля на 200 базисных пунктов – до 18%. Соответствующее мнение выразили аналитики в беседе с информационным агентством РИА Новости .

В то же время, эксперты считают, что в следующем году у регулятора появится возможность снизить ставку. Согласно их прогнозам, пространство для такого маневра будет у Центробанка в 1-м и 2-м кварталах 2025 года.

Все опрошенные информагентством аналитики заявили об ожидании повышения ключевой ставки и расхождения были лишь в оценке величины повышения.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сделал прогноз, что ставка будет повышена до 18%. Он указал на то, что в пользу данного довода выступают сигналы регулятора в совокупности с динамикой инфляции, инфляционных ожиданий, отечественного рынка труда, а также динамика зарплат и кредитования. Васильев добавил, что если инфляция в РФ не начнет замедляться в ближайшие месяцы, к концу года она составит около 8%.

В свою очередь, его коллега из ПСБ Денис Попов также заявил об ожидании повышения до 18% из-за смещения траектории инфляции и инфляционных ожиданий значительно выше прогноза ЦБ.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что ставку повысят на 100-200 базисных пунктов, а Центробанк будет придерживаться нейтральной риторики.

Согласно прогнозу НРА, вероятность повышения ставки до 18% составляет 60%. Возможность еще большего повышения ставки невысока, как и сохранения ставки на текущем уровне – на каждый из вариантов приходится по 10% вероятности. В то же время, у прогноза повышения ставки до 17% вероятность составляет 20%, сообщило агентство.

Ранее эксперт Остапкович назвал продукты, которые могут подорожать.