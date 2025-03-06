Аналитики предупредили о «втором пришествии» дубайского шоколада в России

В России вновь возрос интерес к шоколаду из Дубая — за последние два месяца он увеличился на 20%, почти достигнув уровня октября, как показывают данные исследования, проведенного аналитиками картографического сервиса «2ГИС». Информация об этом была предоставлена РИА Новости.

Геосервис предоставляет информацию о том, где в кондитерских можно приобрести дубайский шоколад. Для поиска таких специализированных точек достаточно ввести запрос «дубайский шоколад» в строке поиска.

Исследователи провели сравнительный анализ цен на плитку шоколада весом 200 граммов в 16 крупнейших городах страны.

«По данным „2ГИС“, поиск на картах городов России за последние два месяца шоколада вырос на 20% и сейчас почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024. Тогда места, где купить шоколад, на картах городов искали так же активно, как безалкогольные напитки», — сказано в исследовании.

По данным исследования, проведенного аналитиками «2ГИС», средняя цена шоколада из Дубая в городах-миллионниках составляет 2 188 руб.

В Ростове-на-Дону можно приобрести этот десерт по самой низкой цене — около 1217 рублей за плитку. В то же время, в Москве стоимость дубайского шоколада значительно выше — в среднем 4137 рублей.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Тюмени задержали двух мужчин за попытку ввезти 56 кг дубайского шоколада.