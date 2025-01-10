В аэропорту Тюмени задержали двух мужчин за попытку ввезти 56 кг дубайского шоколада

На тюменской таможне были задержаны двое мужчин, пытавшихся ввезти в Россию 56 кг дубайского шоколада. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

У одного из них нашли 72 плитки знаменитого шоколада Fex Dubai Chocolate и Fix Dessert Chocolatier, а у второго — еще 184 плитки Fix Dessert Chocolatier.

Общая стоимость конфет составила 940 тыс. руб. По прибытии из ОАЭ мужчины признались, что приобрели сладости для последующей перепродажи, и утверждали, что не знали о необходимости их декларирования.

В результате такие действия привели к административному делу по статье о недекларировании, а также к изъятию шоколадных изделий.

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