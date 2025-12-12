Аналитики спрогнозировали новый виток роста себестоимости строительства в 2026 году

Фото: [ Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф ]

Рост затрат на возведение многоквартирных домов в России существенно замедлился в 2025 году, пишет «Коммерсантъ».

По итогам года себестоимость строительства увеличилась всего на 6,3%, что стало результатом адаптации рынка к новым условиям и снижения девелоперской активности.

Аналитики отмечают две ключевые причины такой стабилизации. Во-первых, отрасль адаптировалась к санкционным ограничениям и наладила новые, устойчивые логистические цепочки для поставки материалов.

Во-вторых, общее замедление темпов строительства вынудило производителей стройматериалов, особенно кладочных, фасадных и кровельных, предлагать застройщикам более выгодные коммерческие условия, что привело к незначительному снижению цен на эти компоненты.

Однако на фоне стабилизации одних статей расходов резко продолжили расти другие. Основным фактором роста общей себестоимости стал стремительный рост стоимости рабочей силы и аренды строительной техники.

В частности, стоимость отделочных и инженерных работ за год выросла на 30-40%. Заработные платы в строительной отрасли в среднем увеличились на 23%, что значительно опережает общие темпы инфляции.

Несмотря на замедление роста затрат, девелоперы не спешат снижать цены на готовое жилье. По данным на ноябрь 2025 года, средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы выросла на 12% и достигла 541 тыс. руб.

В Подмосковье рост составил 9%, до 229,7 тыс. руб. за квадратный метр. Эксперты отмечают, что положительный эффект от удешевления части материалов нивелируется возросшей финансовой нагрузкой на застройщиков и регуляторными рисками.

Кроме того, компании используют сложившийся период для консолидации и укрепления достигнутого ценового уровня.

Прогнозы на следующий, 2026 год, носят уже менее оптимистичный характер. Аналитики полагают, что темпы роста себестоимости строительства могут вновь ускориться.

Это будет связано с возможной активизацией отложенного потребительского спроса, а также с реализацией крупных государственных инфраструктурных проектов, которые могут стимулировать производителей стройматериалов к повышению цен.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что затягивать с решением проблемы «эффекта Долиной» не будут.