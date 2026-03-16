Аналитики зафиксировали трехкратное снижение продаж высокобюджетного жилья в Москве

Продажи новостроек в Москве в феврале 2026 года продемонстрировали разнонаправленную динамику: сильнее всего просел высокобюджетный сегмент. Количество сделок с премиальным жильем сократилось втрое по сравнению с февралем прошлого года, а элитное — в 2,7 раза. Такие данные РИА Недвижимость предоставили аналитики компании bnMAP.pro.

Всего в феврале этого года в столице было продано 3,7 тысячи квартир — это в 2,1 раза меньше, чем год назад. По сравнению с январем падение составило 30%.

Однако наиболее драматично ситуация выглядит в дорогих сегментах. В премиум-классе продажи рухнули с 312 лотов в феврале 2025 года до 104 лотов в феврале 2026-го. В элитном сегменте — с 78 до 29 лотов. При этом, если сравнивать с январем, наблюдается даже небольшой рост (на 37% и 123% соответственно), но эксперты объясняют этот парадокс эффектом «высокой базы».

"Февраль 2025 года был месяцем с максимальным числом сделок в сегментах премиум и элит, кроме декабря. Таким образом, сейчас мы сравниваем относительно стандартные текущие показатели с месяцем с высокой базой. С учетом общего в целом небольшого числа сделок в дорогих сегментах скачок очень заметный. Также существенно выбран спрос в декабре 2025 года – последний месяц года традиционно отличается чуть ли не ажиотажными показателями, в том числе с учетом фактора конца года, закрытия сделок, выставления на продажу больших и интересных пулов лотов от застройщиков. После очень активного декабря обычно следует некоторое затишье", - пояснили в bnMAP.pro.

Аналитики также отмечают, что спрос был во многом исчерпан в декабре 2025 года — традиционно ажиотажном месяце, когда застройщики выводят на рынок интересные пулы лотов, а покупатели спешат закрыть сделки до конца года. Кроме того, в начале 2026 года не случилось громких стартов продаж, поэтому наиболее привлекательные объекты могли быть раскуплены еще в предыдущие месяцы.

Сегменты комфорт- и бизнес-класса также показали снижение, но менее драматичное. Продажи комфорт-класса упали в 2,4 раза год к году (до 2,2 тысячи лотов), бизнес-класса — в 1,6 раза (до 1,4 тысячи). По сравнению с январем они сократились на 36% и 23% соответственно.

До этого сообщалось, что погода в столице вновь приблизилась к климатическим рекордам.