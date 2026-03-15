Погода в столице вновь приблизилась к климатическим рекордам

В Москве 15 марта установлен новый суточный температурный максимум: воздух в столице прогрелся до плюс 10,5 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram- канале .

По данным синоптика, зафиксированное значение стало новым абсолютным рекордом для этой даты за весь период метеонаблюдений. Таким образом, предыдущий показатель для 15 марта оказался превышен.

Специалист также отметил, что аномально теплая погода в столичном регионе сохраняется, поэтому уже в ближайшие сутки существует высокая вероятность очередного обновления температурного максимума.

Синоптики связывают столь высокие мартовские показатели с поступлением теплых воздушных масс, благодаря которым дневные температуры в регионе остаются заметно выше климатической нормы.

Ранее было названо самое распространенное нарушение дачников весной 2026.