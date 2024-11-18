Анна Акиньшина стала новым гендиректором девелопера «Самолет»

Новым генеральным директором российского девелопера «Самолет» назначили финансового директора компании Анну Акиньшину. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Акиньшина вступит в должность во вторник, 19 ноября. Отмечается, что она будет возглавлять компанию в условиях динамично меняющегося рынка и растущей конкуренции.

Отмечается, что Акиньшина сменит на посту гендиректора компании Андрея Иваненко, который за время своей работы осуществил реорганизацию и оптимизацию бизнес-процессов компании, благодаря чему «Самолет» остался в плюсе на 40 млрд рублей. Иваненко продолжит работу в девелопере в составе совета директоров.

Акиньшина на протяжении двух лет работала в Группе компаний «Самолет», руководила финансовым направлением столичного подразделения девелопера с объемом проектов в 240 млрд рублей. Ранее она занимала руководящие должности в «Магните», Х5 Retail Group и «Сбер Еаптека».

С 19 ноября финансовым директором «Самолета» станет Нина Голубничая, ранее возглавлявшая отдел по инвестициям и контроллингу. Она присоединилась к компании в 2017 году и имеет 15-летний опыт работы в строительной отрасли.

По информации Forbes, в ноябре стало известно, что акционер с пакетом в 31,6% акций «Самолета» Михаил Кенин ищет покупателя для своей доли. Пресс-служба компании не предоставила комментариев по этому поводу. Из-за этого акции «Самолета» на Московской бирже упали на 8,5%.

Ранее в Гильдии риелторов назвали риски, связанные с приобретением недвижимости во время «черной пятницы».