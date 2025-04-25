Apple намерена перенести сборку своих iPhone в Индию из-за торговой войны США

Компания Apple намерена перенести сборку своих iPhone, продаваемых в США, в Индию к 2026 году. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как отмечает источник, этот шаг американской корпорации обоснован нынешними торговыми напряжениями и необходимостью диверсифицировать цепочку поставок в условиях глобальных экономических изменений.

Apple ставит перед собой амбициозную цель — удвоить объем производства iPhone в Индии к 2026 году. На протяжении почти двух десятилетий компания инвестировала значительные средства в Китай, однако недавние изменения в тарифной политике США привели к падению рыночной стоимости компании на $700 млрд.

Компания уже начала экспортировать индийские iPhone в США. Это позволяет избежать дополнительных пошлин. Отмечается, что в последние годы Apple постепенно наращивала производственные мощности в Индии.

В апреле 2025 года власти США временно освободили смартфоны, компьютеры и другую электронику от «зеркальных пошлин». Это решение охватывает импорт на сумму $390 млрд, из которых $101 млрд приходится на Китай.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала Apple и Meta* на €500 млн за нарушения правил конкуренции.

*компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.